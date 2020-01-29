الامارات | اختناق 9 طلبة بسبب استنشاق روائح مبيدات حشرية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن اختناق 9 طلبة بسبب استنشاق روائح مبيدات حشرية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص على الحوسني أن 9 طلبة اليوم تعرضوا للإغماء نتيجة استنشاقهم روائح للمبيدات الحشرية بإحدى المدراس الخاصة بالإمارة، ما دفع المدرسة إلى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أنه تم صرف جميع الطلبة من المدرسة حفاظاً على سلامتهم.

وبين بأن الهيئة فور تلقيه البلاغ أكدت على إدارة المدرسة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الطلبة، مشيراً إلى أن وضع الطلبة الصحي جيد، وتم التأكد من تلقيهم العلاج المناسب، وخرجوا من المستشفى، مبينا أنه تم تشكيل فريق رقابي لمتابعة الأمر والتحقيق فيه.

وأشار إلى أنه تم متابعة الحالة الصحية للطلبة لحظة بلحظة ولا توجد مضاعفات لأي طالب.

