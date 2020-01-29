الامارات | محمد بن راشد يطلب المساعدة في البحث عن مدرسة تبث الإيجابية والطاقة بين الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلب المساعدة في البحث عن مدرسة تبث الإيجابية والطاقة بين الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً سموه «بداية يوم دراسي في الإمارات.. البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحاً جميلة.. وكلمة طيبة.. وابتسامة صادقة.. وتفاؤلاً وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة.. نبحث عنها لمن يعرفها؟». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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