كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا سيحتوي جناح موناكو في معرض إكسبو دبي 2020؟

تم الكشف عن تفاصيل جناح موناكو لمعرض اكسبو دبي 2020.

وقدم ألبرت كرويسي، المدير الإداري لموناكو إنتر إكسبو (MIE)، الجناح للشركاء وأصحاب المصلحة من عوالم السياسة والاقتصاد والثقافة.

ويتكون جناح موناكو من عدة محطات: طيور البطريق، والانتقال الرقمي، و Portier Cove، والاستكشافات، والشعاب المرجانية الاستوائية، ومقعد تفاعلي وفن وثقافة.

كما يستضيف الجناح مساحة عرض مؤقتة مفتوحة للمؤسسات العامة والشركات الخاصة، بحسب أريبيان بيزنس.

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وتم تصميم هذه المساحة للسماح بتقديم العروض لآلاف الزوار، مع توقعات تصل إلى 50 ألف زائر أسبوعيًا ليصل العدد إلى 1.250 مليون شخص خلال المعرض.

ويشمل مشروع بناء جناح بافيليون أكثر من 100 عامل يوميًا، مع 22000 ساعة عمل حتى الآن؛ 108 متر مكعب من رصف الخرسانة. 180 يوما من البناء؛ و 300 متر مربع من الألواح الشمسية.

ومن المقرر أن يستمر معرض Expo 2020 Dubai في الفترة من 20 أكتوبر من هذا العام وحتى 10 أبريل 2021.