كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الإبل تتنافس في دبي على 100 مليون درهم في فبراير

ستتنافس آلاف الإبل للفوز بأكثر من 100 مليون درهم على شكل جوائز في سباق المرموم للهجن في دبي في فبراير.

ويُعد مهرجان الشيخ حمدان بن محمد، الذي يستمر من 2 إلى 13 فبراير، أحد أكبر مهرجانات الهجن في العام وسيضم أكثر من 300 سباق.

المهرجان مجاني ومفتوح للجمهور، وستقام قرية تراثية تضم مصنوعات يدوية إماراتية على هامش المعرض.

وسيكون لليوم الأخير أربعة سباقات طولها ثمانية كيلومترات بقيمة 10 ملايين درهم وسوف تذهب أموال الجائزة إلى أسرع خمس جمال.

Advertisements

وتتنافس الجمال من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان إلى جانب المشاركين من الإمارات. وسيكون الحدث مناسباً للمالكين للالتقاء في المزارع الصحراوية ليلاً ويوفر فرصة لشراء وبيع وبناء القطعان قبل أن ينتهي الموسم مع سباقات الرهانات.

ستكون جائزة “ولي عهد دبي” المرموقة والمبلغ النقدي البالغ 3 ملايين درهم، الجائزة الكبرى لأفضل ناقتين من الإبل في سن السادسة وما فوق.

وسيقام سباق ماراثون الإبل بطول 25 كم في حلبة المرموم في 7 فبراير في الساعة 3:30 مساءً، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.