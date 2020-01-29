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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| ليموزين فورد رابتر تصل الإمارات
وصلت سيارة فورد رابتر التي تعتبر أكبر سيارة ليموزين إلى الإمارات.
ومثل منافساتها، فهي سيارة ليموزين يمكنك استئجارها بالساعة للحفلات والمناسبات الخاصة.
وتم تجهيز Raptor، التي يمكن أن تستوعب 24 مسافرًا، خصيصًا في الولايات المتحدة.
وبصرف النظر عن التعديلات التي أدخلت على الجسم، فهي تحتوي على جزء داخلي من الجلد ونظام صوت عالي التقنية وتلفزيون 42 بوصة بالإضافة إلى مشغل DVD.
وتتوفر كل من Raptor، Patrol وGMC Black Panther للتأجير بسعر 799 درهماً للساعة أو 6500 درهم لليوم بأكمله، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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