كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أوبر إيتس تكشف أكثر الأطعمة طلباً في الإمارات كشفت منصة توصيل وجبات الطعام Uber Eats عن الأطعمة الأكثر طلبًا في المنطقة. وحددت Uber Eats بذور الكتان باعتبارها الأطعمة السريعة الناشئة التي ستشهد شعبية متزايدة في عام 2020 عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط. تشمل أهم الاتجاهات الغذائية لعام 2020 ما يلي، بحسب موقع hotelnewsme: الكتان

Kombucha

الثوم

فطر شانتيريل

الكاكاو Advertisements وفي دولة الإمارات احتلت البيتزا المرتبة الأولى في القائمة باعتبارها الأكثر شعبية على مدار العام. البيتزا

Acai

Poke

الشاورما

التاكو

الفلافل

الثوم

الجبنة الحلوم

الحمص

الفشار الأطعمة الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية لعام 2019 الشاورما

البيتزا

الفلافل

الثوم

جبنة الحلوم

الحمص

الأطعمة النباتية

العسل

الكينوا

البروتين.

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