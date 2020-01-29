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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أوبر إيتس تكشف أكثر الأطعمة طلباً في الإمارات
كشفت منصة توصيل وجبات الطعام Uber Eats عن الأطعمة الأكثر طلبًا في المنطقة.
وحددت Uber Eats بذور الكتان باعتبارها الأطعمة السريعة الناشئة التي ستشهد شعبية متزايدة في عام 2020 عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط.
تشمل أهم الاتجاهات الغذائية لعام 2020 ما يلي، بحسب موقع hotelnewsme:
الكتان
Kombucha
الثوم
فطر شانتيريل
الكاكاو
وفي دولة الإمارات احتلت البيتزا المرتبة الأولى في القائمة باعتبارها الأكثر شعبية على مدار العام.
البيتزا
Acai
Poke
الشاورما
التاكو
الفلافل
الثوم
الجبنة الحلوم
الحمص
الفشار
الأطعمة الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية لعام 2019
الشاورما
البيتزا
الفلافل
الثوم
جبنة الحلوم
الحمص
الأطعمة النباتية
العسل
الكينوا
البروتين.
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