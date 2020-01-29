كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Hutong مطعم صيني شهير يصل إلى دبي

رحب مشهد تناول الطعام في مركز دبي المالي العالمي المزدهر مؤخراً بتدفق العديد من المفاهيم الجديدة بما في ذلك Amazonado Madrid و Marea من New York و Shanghai Me و Saltbae Burger.

وانضم إلى هذه المطاعم مؤخراً مطعم هوتونج الصيني الراقي الحائز على عدد من الجوائز. Hutong هو مطعم صيني راقي يركز على المطبخ الصيني الشمالي. وأحد أوائل المطاعم الصينية التي حصلت على نجمة ميشلان.

ويحتوي المطعم في دبي أيضًا على صالة وتراس وغرفة طعام خاصة تطل على المطعم. وتشمل التفاصيل المعقدة للمطعم جدارًا من الحجر الرملي المصنوع يدويًا يجسد التقاطع بين عالم التصميم الصيني والإسلامي.

وستجد في الوسط شجرة التمنيات تكريماً لأشجار Lam Tsuen Wishing Trees الشهيرة في هونغ كونغ. الضيوف مدعوون لكتابة أمنية على الملصقات الحمراء ووضعها على أعلى مستوى ممكن على أمل أن تتحقق، بحسب موقع واتس أون.

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وتتميز القائمة بأطباق شهيرة من فروع السلسلة في هونغ كونغ ولندن ، بما في ذلك طبق Red Lantern الشهير وهو عبارة عن سلطعون مقرمش مع الفلفل المجفف و Halibut Red Star Noodles، بالإضافة إلى أطباق جديدة تم إنشاؤها حصريًا لمطعم دبي.

ويمكن القول إن الطبق المثير هو بط بكين المحمص مع الفطائر والذي يعده طاه متخصص يملك 50 عامًا من الخبرة. وهناك أيضًا بـ Suen Cai Yu، وهو مزيج مثير للاهتمام من زلابية البحر والكرنب مقلية بعمق والملفوفة في الفحم.

هوتونغ دبي، الطابق الأرضي في ليجاتوم بلازا، مبنى البوابة 6، مركز دبي المالي العالمي هاتف: 042200868. hutong-dubai.com