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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 29 يناير 2020

بالصور| استكشاف العمارة والتصوير الفوتوغرافي في الشارقة

بالشراكة مع ترينالي الشارقة للعمارة، استضافت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة مسيرة للعمارة والتصوير الفوتوغرافي في الشارقة، واستكشفت عددًا من المساحات المجتمعية للإمارة.

وأخذت المسيرة، التي جرت يوم السبت، 24 يناير المشاركين على طريق شملت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ومسجد الإمام النووي والكنيسة الأرثوذكسية الهندية (جزء من مشروع الإمارات للهندسة المعمارية).

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وكانت المسيرة فرصة للمشاركين للتعرف على السمات المعمارية لكل موقع، وكذلك طرق التوثيق من خلال الرسم والتصوير الفوتوغرافي. كما تعرف المشاركون على صلة كل موقع بالمجتمعات المحيطة التي شكلت هذه المباني.

وبحثًا عن أماكن التعايش، قامت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتطوير رحلة مهندس معماري، بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وجامعة زايد وشركة أبوظبي للإعلام ومؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.