«الإمارات للطيران» تستضيف «تحدي الصاروخ المائي»

دبي (الاتحاد) شارك أكثر من 200 طالب وطالبة من 20 مدرسة في «تحدي الصاروخ المائي» الذي نظمته جامعة الإمارات للطيران للمرة الرابعة برعاية شركة بوينج.

وتستقطب المسابقة التي أقيمت في حرم الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية، طلبة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وللفوز بالمسابقة، طُلب من المشاركين تسخير أفكارهم ومهاراتهم في تصميم وبناء صاروخ مائي يحقق أقصى ارتفاع من نقطة انطلاقه بزاوية 45 درجة وضغط 50 رطلاً لكل بوصة مربعة. واعتمد التقييم على المسافة التي يقطعها الصاروخ المائي، وعلى تصميمه.

وتقدم الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران، بالتهنئة إلى المشاركين على جهودهم وإنجازاتهم، كما توجه بالشكر إلى شركة بوينج على دعمها ورعايتها هذه المسابقة. وقال: «يهدف تحدي الصاروخ المائي إلى تشجيع طلبة المرحلة الثانوية على الابتكار في مجال الإيروديناميكا (ديناميكيات الطيران). وقد سررنا برؤية العديد من الأفكار الخلاقة التي جسدت قدرات وذكاء الطلبة المشاركين».

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