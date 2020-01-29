«تنفيذي الشارقة»: مساعدات نوعية إضافية داعمة

الشارقة (الاتحاد)

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (3) لسنة 2020م بشأن منح مساعدات نوعية إضافية داعمة.

ونص القرار على أن تُمنح المساعدات النوعية الإضافية التالية لدعم مستحقيها اجتماعياً في الإمارة:

مساعدة رب المنزل: يستحقها الشخص القاطن في مسكن تعود ملكيته إليه أو مستأجراً له، لتُعينه على إدارة شؤون منزله. ومساعدة طريح الفراش من كبار السن أو المعاقين: يستحقها كبير السن أو المعاق من طريحي الفراش، لتُعينهم على تكاليف الرعاية الصحية أو لتوفير مرافق منزلي دائم. ومساعدة كبير السن المعال: يستحقها كبير السن المعال المقيم لدى ذويه، لتُعينه على إدارة شؤونه وتخفيف تكاليف احتياجاته عن ذويه.

وبحسب مواد القرار تُقدّر قيمة المساعدة النوعية الإضافية بمبلغ شهري لا يقل عن (1,000) درهم كحد أدنى ولا يزيد على (3,000) درهم كحد أقصى وبما لا يُجاوز إجمالي دخل الأسرة عن الدخل المحدد لها في الجدول رقم (1) للمستوى المعيشي اللائق المرافق لقرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2018 المشار إليه.

ويُشترط لمنح المساعدات النوعية الإضافية المحددة في هذا القرار أن يكون المستفيد من المساعدة مواطناً يحمل قيد إمارة الشارقة ومقيماً فيها بشكل دائم. وأن يثبت بحث الحالة الاجتماعية استحقاقه للمساعدة.

وبين القرار عدداً من الشروط الخاصة، فقد اشترط لمنح مساعدة رب المنزل أن يكون بكامل أهليته، وأن يكون مالكاً للمنزل الذي يقطنه مع الأسرة أو مستأجراً له باستثناء الأرملة التي تقيم في منزل تعود ملكيته لورثة وفي حال اشتركت أكثر من أرملة لنفس الزوج المتوفى في منزل واحد تعود ملكيته لورثة فتقسّم مساعدة رب المنزل بينهنّ بالتساوي. والأيتام لأم أجنبية أو الأيتام لأم إماراتية متوفاة ويقيمون في منزل واحد تعود ملكيته لورثة فتُخصص قيمة المساعدة النوعية للأيتام وفق شروط المساعدات الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار وجود الوصي عليهم.

.. ويناقش جملة من الموضوعات الحكومية

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اكتشاف حقل محاني للغاز الطبيعي.

وكان المجلس قد ناقش، خلال جلسته، جملة من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكافة القاطنين على أرض إمارة الشارقة.