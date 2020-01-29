حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين نائب المدير التنفيذي لـ«نداء»

دبي (وام) أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (‏‏5)‏‏ لسنة 2020 بتعيين عمر سعيد جمعة بن غليطه، نائباً للمدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة «نداء».

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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