محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص قيادة الدولة الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل، من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات والأدوات العملية التي تمكنهم من العمل في مختلف القطاعات في الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة.

وقال سموه، إن تمكين أبناء الوطن يأتي ضمن أولويات رؤية الإمارات واستراتيجيتها التي تعد الإنسان الهدف الرئيس للتنمية ومشاريعها الوطنية كافة بوصفه الثروة الأغلى والمورد الأهم والركيزة الأساسية التي يقوم عليها بنيان الدولة وضمان استمرار مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

جاء ذلك، لدى لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 24 مواطناً ومواطنة يمثلون الدفعة الأولى من خريجي «برنامج تجارة التجزئة المهني لتدريب وتمكين المواطنين للعمل في القطاع الخاص» الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وهنأ سموه خريجي البرنامج، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية برامج التدريب العملي في إعداد وصناعة كوادر وطنية مؤهلة في المجالات كافة تسهم في مسيرة تنمية الوطن.

من جانبه، عبّر وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني- يرافقه مبارك سعيد الشامسي مدير عام المركز- عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به المركز، ومبادراته الهادفة إلى تعزيز رؤية الدولة التنموية التي محورها الإنسان.

يذكر أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني احتفى بختام المستوى الرابع من الدفعة الأولى من «برنامج تجارة التجزئة» التي تضم 24 مواطناً ومواطنة منهم 16 في مجموعة ماجد الفطيم «كارفور»، وثمانية في جمعية أبوظبي التعاونية، فيما يمنح برنامج دبلوم تجارة التجزئة الشباب درجة الدبلوم المعتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات في تجارة التجزئة بجانب التوظيف في إحدى المؤسسات المتميزة في القطاع الخاص، بما يعزز دور المواطنين في هذا القطاع بشكل عام، وفي قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص.