وصول مجموعة «الحراسة البحرية الصينية» إلى ميناء خليفة

أبوظبي (وام) استقبل ميناء خليفة بأبوظبي مجموعة الحراسة البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني التي وصلت إلى الدولة.

وكان في مقدمة مستقبلي المجموعة وفد من قيادة القوات البحرية وعدد من أعضاء سفارة جمهورية الصين الشعبية بأبوظبي.

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك بين قواتنا البحرية والقطع البحرية الصينية.

وتتكون مجموعة الحراسة البحرية الصينية من مدمرة «شي ينغ» وفرقاطة «وي فانغ» وسفينة «كهكهشيلي لاكه».

واستقبل العميد ركن بحري عبدالله فرج مسعود المحيربي نائب قائد القوات البحرية بمكتبه العقيد الأول البحري لي ليه قائد مجموعة الحراسة البحرية الصينية، حيث جرى استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التي تتعلق بالجوانب البحرية، وسبل تطويرها وتعزيزها مستقبلاً.

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