سلطان القاسمي يرأس اجتماع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

الشارقة (الاتحاد)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والذي أقيم صباح أمس في مقر المجمع.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة الخطة الاستراتيجية لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال الخمس السنوات القادمة، من عام 2020 - 2025، كما اعتمد سموه ميزانية المجمع للخمس سنوات القادمة بالإضافة للهيكل التنظيمي وخطة عمله للمرحلة المقبلة.

ووجه سموه خلال الاجتماع على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البحوث والتطوير والتكنولوجيا بما يفعّل التعاون بين القطاع الأكاديمي ومختلف قطاعات المجتمع.

واطلع سموه على أهم إنجازات المجمع وخططه المستقبلية وأهم الشركات العالمية التي يحتضنها المجمع ومشروعاتها البحثية وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى المجالات.

حيث قدمت عدد من الشركات الابتكارية المنضمة للمجمع حديثاً خططها في البحث والتطوير في المجالات التي تعمل بها، واستعرضت شركة «نبتة» وهي أول منصة في المنطقة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لدعم صحة النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثلاثة أنواع من مصادر المعلومات والأدوات التي تزودها لهن، وهي: آراء الخبراء الطبية، وحكمة التجربة من مصادر ثانوية، والذكاء الاصطناعي الذي يضمن استدامة الركائز المذكورة سابقاً.

كما قدمت شركة أمينسا للتكنولوجيا ( Immensa Technology Labs ) كأولى الشركات المتخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد لمركز الشرق الأوسط للتصنيع الذكي، عرضاً عن أهداف انضمامهم للمجمع وخططهم المستقبلية كذلك، من خلال إبرام شراكة استراتيجية لإطلاق أول منشأة تجارية للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد في الشارقة، عبر التصنيع المضاف للتطبيقات الصناعية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بالتركيز على صناعة النفط وتكنولوجيا النقل.

وقدمت الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة (فيرتشو للبحث والتطوير) في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي شرحاً عن عملهم إذ ستقوم الشركة بإطلاق مركز بحوث علمي لتطوير الأنشطة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على علم النفس، حيث يقوم هذا المركز على تطوير برامج رقمية شبيه بنمط الألعاب وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مجتمع على درجة أعلى من الوعي.

..ويشهد توقيع مذكرة تفاهم

شهد صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجموعة إيه بي بي، أمس في مقر المجمع بالشارقة.

ووقع الاتفاقية كل من حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأحمد رضوان مدير أتمتة الأعمال بمجموعة إيه بي بي لمنطقة الشرق الأوسط، ومصطفى املغزيري مدير عام مجموعة إيه بي بي بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة اطلع على مجموعة من الروبوتات التي تنتجها مجموعة إيه بي بي.