سرور بن محمد وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والعتيبة

أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة يوسف عتيبة عبدالله العتيبة.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقصر الإمارات بأبوظبي - معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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