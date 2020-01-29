محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء جسور للتواصل مع كازاخستان

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها حريصون على بناء جسور أرحب للتواصل الإنساني والسياحي والثقافي مع جمهورية كازاخستان وقيادتها وشعبها، وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية على مستوى القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك، لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر سموه بزعبيل ظهر أمس، فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق.

ورحب سموه في بداية اللقاء - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - بالرئيس الضيف، متمنياً له إقامة طيبة في دولة الإمارات، وزيارة ناجحة تثمر نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

من ناحيته، أعرب رئيس جمهورية كازاخستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، والاطلاع على نهضتها التنموية والحضارية المميزة التي وصفها فخامته بأنها مثال يحتذى وقصة نجاح باهرة تستحق الاستنساخ ونقلها إلى بلاده للاستفادة منها في مسيرة التنمية التي تشهدها كازاخستان على غير صعيد.

وأشار فخامته إلى رغبته وحكومة بلاده بزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من المجالات التي يمكن التشاور حولها وذات جدوى اقتصادية تعم بالخير على الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان. كما حضر اللقاء، ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.