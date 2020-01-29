«خيرية الشارقة» تكرّم شركة داعمة في «فرحتهم فرحتنا»

الشارقة (الاتحاد) كرمت جمعية الشارقة الخيرية إحدى الشركات الخاصة ضمن الرعاة الرئيسيين لمبادرة «فرحتهم فرحتنا3» التي نظمتها الشهر الماضي، وسلم عبدالله بن خادم المدير التنفيذي صباح أمس درع التكريم إلى نيرمين محمد، مسؤول العلاقات العامة والاتصال بالشركة.

وأكد بن خادم أن الجمعية حريصة على توسيع مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بما يخدم الأدوار الخيرية المشتركة ويحقق رؤية الجمعية ويستهدف خدمة مستفيديها، مشيراً إلى أن الشركة ساهمت بشكل كبير من خلال رعايتها لمبادرة الجمعية التي نظمت بعنوان «فرحتهم فرحتنا3».

وقد اصطحبت أبناء الأسر المتعففة في برنامج ترفيهي، ما أدخل البهجة إلى نفوسهم ونسعى إلى تكثيف أطر التعاون بيننا فيما يخدم العمل الإنساني، حيث تخدم الجمعية من خلال برامجها الخيرية المتنوعة نحو 6 آلاف أسرة متعففة، وهذا العمل يحتاج إلى مساندة من مختلف القطاعات.

وعبرت نيرمين محمد مسؤول العلاقات العامة والاتصال في الشركة عن سعادتها بدعم الجمعية من خلال رعايتها مبادرة فرحتهم فرحتنا التي أطلقتها الجمعية.

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