حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير النمسا

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قوة وعمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في المجالات كافة التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين، واستكشاف المزيد من الفرص لتوطيد وترسيخ الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات. من جانبه، عبر السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.

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