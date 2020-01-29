أبوظبي (وام) أثنى إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة على الجهود التي تقوم بها جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولاسيما تلك التي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه، مثل المحاضرات والفعاليات التوعوية المتنوعة، لما لها من أهمية كبيرة وأثر في تقديم النصائح القيّمة التي تساعد على تجنب الإصابة بهذا المرض.

جاء ذلك خلال زيارته مؤخراً لمقر الجمعية في أبوظبي، وقدم عبدالله سالم الكعبي، مدير عام الجمعية، شرحاً عن أهداف الجمعية وآلية عملها والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها في إطار دعم المرضى ونشر التوعية في المجتمع، وحجم المساعدات المقدمة لعلاج المصابين بهذا المرض، وأبرز التحديات التي تواجه الجمعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الألماني يشيد بـ «رحمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.