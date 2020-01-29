«أبوظبي للتنمية» يسلم الدفعة الثانية من المستلزمات التعليمية للسودان

أبوظبي (الاتحاد)

سلَّم صندوق أبوظبي للتنمية الحكومة السودانية الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية والخاصة بالمستلزمات التعليمية وتشمل مقاعد دراسية تُغطي احتياجات 240 ألف طالب، وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمة دولة الإمارات للارتقاء بالقطاع التعليمي في السودان.

وتغطى إجمالي المساعدات التعليمية التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية احتياجات 400 ألف طالب، وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 55 مليون درهم، ما يعادل (15 مليون دولار).

وجرى تسليم الشحنة الثانية، بحضور حمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى السودان ومعالي الفريق الركن أحمد عابدون، والي الخرطوم المكلف، ومن المقرر استكمال توريد كامل الشحنات قبل نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «إن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القطاع التعليمي في السودان وتوفير مستلزمات الفصول الدراسية وتهيئة الطلبة للدراسة ضمن بيئة صفية يتوفر فيها كافة الاحتياجات، كما أنها تعد امتداداً للشحنة الأولى التي تم فيها توفير الاحتياجات التعليمية لنحو 10 آلاف طالب في ديسمبر 2019».

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية مستمر بتنفيذ التزامات دولة الإمارات وتزويد الشعب السوداني الشقيق باحتياجاته من الموارد التعليمية والغذائية والدوائية والسلع الأساسية الأخرى، لافتاً إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات قوية مع الحكومة السودانية، حيث ساهم منذ أربعة عقود بتمويل العديد من المشاريع التنموية الاستراتيجية في قطاعات متنوعة تركت تأثيراً كبيراً على الاقتصاد السوداني.

ومن جانبه، قال حمد محمد الجنيبي «استقبلنا اليوم الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والخاصة بتجهيز المدارس في عدد من الولايات السودانية وتغطية احتياجات 240 ألف طالب من المستلزمات الدراسية، مشيراً إلى أن هذه المساعدات جاءت في وقت تسعى فيه الحكومة السودانية إلى النهوض بالقطاع التعليمي واستخدام الوسائل الحديثة في العملية التعليمية».

ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قدمتا في شهر أبريل 2019 حزمة من المساعدات للشعب السوداني بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، حيث تضمنت الحزمة إيداع مبلغ 500 مليون دولار أميركي في البنك المركزي السوداني وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، وكذلك تتضمن المساعدات توريد شحنات من المشتقات النفطية والدوائية والاحتياجات الزراعية.

وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2019 بتوريد 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أميركي لدعم الأمن الغذائي السوداني.