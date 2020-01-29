«البرلمان العربي» يناقش «حق الطفل في التعليم»

علي الهنوري (الشارقة)

تحت رعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، يطلق البرلمان العربي للطفل بمقره في الشارقة أعماله يوم 15 من فبراير المقبل، بمناقشة الجلسة الثالثة من أعمال البرلمان العربي للطفل مع شركاء البرلمان موضوع «حق الطفل في التعليم».

وبحث البرلمان العربي للطفل مختلف التحضيرات وآليات البرامج المنفذة وجدول أعمال البرلمانيين الأطفال الممثلين لدولهم العربية خلال وجودهم لحضور انعقاد الجلسة الثالثة من أعمال البرلمان العربي للطفل مع شركاء البرلمان.

ومن المقرر أن يترأس أعمال المؤتمر، الطالب وليد عمر العطا من جمهورية السودان رئيس البرلمان العربي الذي تم انتخابه خلال الدورة الأخيرة من أعمال البرلمان، وأن تعقد الجلسة الثالثة بمدينة الشارقة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل في الخامس عشر من فبراير الجاري، بحضور أطفال الوطن العربي الأعضاء في البرلمان لمناقشة موضوع «حق الطفل في التعليم».

والتقى البرلمان مع شركائه من الجهات والمؤسسات الحكومية، وجرى بحث أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل ومختلف الأدوار والمهام، علاوة على مناقشة برنامج استضافة أطفال الوطن العربي الأعضاء في البرلمان المشاركين، خلال الفترة من التاسع وحتى السابع عشر من فبراير المقبل والفعاليات المصاحبة والورش والزيارات.

ترأس الاجتماع، أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وحضره سالم الغيثي مدير قناة الشارقة الفضائية، ممثلاً عن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وممثلو عدد من الجهات.