أبوظبي تستضيف أكبر فعالية للشباب في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي معرض شباب الشرق الأوسط 2020، أكبر فعالية للشباب في الشرق الأوسط، في مبادلة أرينا، مدينة زايد الرياضية، خلال الفترة بين 3 و5 فبراير من عام 2020. وتستمر هذه الفعالية ثلاثة أيام، وتعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تجمع وفوداً شبابية تضم الآلاف ليتعاونوا في استكشاف حلول مستدامة تلبي احتياجات الناس وكوكب الأرض، انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و«رؤية الإمارات 2021». ويضم المعرض أكثر من 70 متحدثاً عالمياً ومحلياً سيشاركون قصص نجاحاتهم والتحديات التي واجهتهم، بهدف إلهام ودعم الوفود الشابة في تحقيق أهدافهم في أن يصبحوا قادة الغد، ومواطنين عالميين مسؤولين.

وتستضيف قاعة معرض شباب الشرق الأوسط 2020 التي صممت خصيصاً في جزيرة ياس هذه الفعالية المهمة، وتقدم للمشاركين أكثر من 10 تجارب غامرة، بما فيها مركز «يوث ناو» الذي يتيح للوفود المشاركة فرصة الانخراط في مناظرات وحوارات، للعمل معاً على حل بعض من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم.

كما تنعقد أكثر من 30 ورشة عمل وجلسات حوارية منظمة، لتساعد وفود الشباب في التفاعل مع جميع المتحدثين في كل المواضيع، بدءاً من تأثير تلوث البلاستيك على المحيطات، والأزياء المستدامة، وريادة الأعمال المجتمعية، وتطوير حلول الطاقة المتجددة، وإمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تبنّي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأبعاد محلية، وتمكين الشباب كصنّاع للقرار.

وتأتي هذه الفعالية كمنصة ثورية لدعم الشباب في الإمارات، وقد جرى تطويرها عبر شراكات استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التغيير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد ووزارة تنمية المجتمع، إلى جانب منظمات محلية وعالمية، مثل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية و«دبي العطاء» وجمعية الإمارات للطبيعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبحضور ممثلين عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإكسبو 2020.

وقال جابر اللمكي، القائم بأعمال مدير عام المجلس الوطني للإعلام: تعد المشاركة الإيجابية للشباب ركناً أساسياً في المجتمع، وهم حجر الأساس في مستقبل دولتنا والمستقبل المستدام لشعوب الأرض.. وسيقوم نادي المراسلين الأجانب في الإمارات، الذي يعد إحدى مبادرات المجلس، بدعم معرض شباب الشرق الأوسط 2020 لضمان تعزيز الحوارات الشبابية في مختلف أرجاء الإمارات والعالم كله.. نحن ملتزمون بدعم تنمية وتفعيل مشاركة الشباب في الإمارات عبر الإعلام، وتحفيز شغفهم واستثماره لتعزيز مستقبلنا معاً.

وتطلب الفعالية من الوفود المشاركة أن يحدد كل منها التزاماً تجاه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع توضيح الآلية التي ستوفرها الأنشطة المحلية في الإمارات خلال عام 2020 لدعم التغيير العالمي بشكلٍ فعال. وتجدر الإشارة إلى أن حضور معرض شباب الشرق الأوسط 2020 مجاني لجميع المدارس والجامعات في الإمارات العربية المتحدة، كما أن باب الحضور والمشاركة مفتوح أمام المنظمات التطوعية وغير الربحية في الإمارات يوم 5 فبراير، والذي سيحضره كايلاش ساتيارثي الفائز بجائزة نوبل للسلام، حيث يقدم خطاباً افتتاحياً حول العولمة والتعاطف والشباب، ويدير جلسة حوارية تفاعلية مع جميع الوفود.

وفي هذا الصدد، قال كايلاش ساتيارثي، الفائز بجائزة نوبل للسلام وسفير الشرف لمعرض شباب الشرق الأوسط 2020: قوة الشباب هي ثروة العالم اليوم، ووجوه الشباب هي وجوه حاضرنا ومستقبلنا.