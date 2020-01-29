محمد بن زايد يستقبل مبعوث ملك ماليزيا

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبعوث جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، معالي سيف الدين بن عبدالله، وزير الخارجية الماليزي، والذي نقل إلى سموه رسالة شفهية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة، ومملكة ماليزيا.

وأكد مبعوث ملك ماليزيا حرص حكومته على هذه العلاقات، وتطلعها إلى تعميقها وتوطيدها في شتى المجالات.

من جهته، رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبعوث ملك ماليزيا، مقدراً حرص جلالة ملك ماليزيا على العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية بأبوظبي، ومحمد مبارك فاضل المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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