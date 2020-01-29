«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تطلع على «اجتماعية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت عفاف إبراهيم المري، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وفداً من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، برئاسة المهندس عبدالله حميد العامري المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين، للاطلاع على الخبرات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية، وذلك بحضور أحمد الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، وعلياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، ومريم الحمادي مدير مركز إنتاج، وجاسم الحمادي مدير مكتب المعرفة، فيما ضم وفد هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، أحمد سالم العزيزي مدير إدارة طلبات الدعم الاجتماعي، والمهندس قاسم عمر الهاشمي مدير إدارة برامج التمكين، وسارة محمد المرزوقي اختصاصي اجتماعي، ومريم أحمد الظاهري محلل اجتماعي. ورحبت عفاف المري، بالوفد الزائر، مثمنةً أهمية الزيارة في تعزيز علاقات الشراكة والتواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة بين الطرفين، ولاسيما في ما يخص المجالات التي من شأنها تخدم المجتمع على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو النهج الذي تتضافر عليه كافة الجهود الوطنية وتكامل مختلف المؤسسات المحلية المعنية بخدمة المجتمع، مشيدة بدور هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ومساهمتها الفاعلة في خدمة المجتمع بإمارة أبوظبي.

وتطرقت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في حديثها عن الخطط الاستراتيجية والآليات التي تتبعها الدائرة في سبيل توفير الحياة والعيش الكريم لكافة مواطني إمارة الشارقة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه.

آليات

أفادت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بأن الدائرة تطبق آليات تسهل إجراءات الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، والتي تتمثل في وجود عدد من الأخصائيين الاجتماعيين من ذوي الكفاءة، إلى جانب أن الربط بين دائرة الخدمات الاجتماعية مع 8 جهات حكومية، إلى جانب منح 11 جهة صلاحية الاستعلام مع جهات خارجية، والعديد من الجهات التي تسهل الحصول على الدخل الصحيح للأسرة للموافقة على طلب المساعدة الاجتماعية.