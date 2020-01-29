«السلامة الغذائية» توعي طلاب «أبوظبي للعلوم»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أبوظبي للعلوم 2020، والذي يقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 8 فبراير المقبل على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من 80 مبتكراً، وعرض 20 ابتكاراً متنوعاً، إضافة إلى تنظيم 75 ورشة عمل ونشاطاً علمياً متميزاً.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بهدف تعريف الزوار بالجهود التي تبذلها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات عملها، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء، إلى جانب زيادة الوعي لدى الطلاب والزوار بدور الهيئة في تعزيز السلامة الغذائية والأمن الحيوي في الدولة.

وأكد د. محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، حرص الهيئة على المشاركة في المهرجان للمرة السادسة على التوالي لما له من أهمية في تمكين فئة الشباب وتوعية الناشئة، وتشجيعهم على تحديد مساراتهم العلمية المستقبلة من خلال تعريفهم وإطلاعهم على أبرز ما توصل إليه العالم من تقدم في المجالات العلمية، وهو ما سيسهم في خلق كوادر وطنية شابة مبدعة قادرة على إحداث نهضة معرفية وحضارية في الدولة.

وأضاف: إن مشاركة الهيئة هذا العام تتضمن عدداً من الفعاليات المتميزة، وأبرزها ورشة البيطري الصغير التي تشمل العيادة البيطرية والمختبر البيطري، بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية التي سيتم تنظيمها على مدار أيام المهرجان، بهدف تعريف الطلبة بالجهود المبذولة من قبل الهيئة في تنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى خدماتها المختلفة، كما تعد هذه المشاركة فرصة لتوعية الأطفال وتعريفهم بأسس السلامة الغذائية والممارسات الصحيحة للتعامل مع الغذاء في كافة مراحل السلسلة الغذائية لضمان الحفاظ على سلامة غذائهم.