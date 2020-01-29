أبوظبي (وام) وقعت مؤسسة استشراف المستقبل بأبوظبي، ومركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية التابع لجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اتفاقية تعاون في مجال الدراسات والبحوث الاستشرافية وإطلاق المبادرات المشتركة. وقع الاتفاقية، أمس، كل من سليمان الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل، والدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مدير الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين في الجامعة والمؤسسة، وذلك في مقر مركز الشباب العربي بأبوظبي. وتتضمن الاتفاقية تبادل المعارف والخبرات والتعاون في تطوير المؤسسات الحكومية والخاصة خاصة فيما يتعلق بالبرامج المتخصصة والأنشطة البحثية في مجال استشراف المستقبل، إضافة إلى توسيع تجربة موظفي مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات المستقبلية في المؤسسات، وتزويدهم بفرص لزيادة التفاهم الثقافي.

وقال الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مؤسسة استشراف المستقبل ضمن استراتيجيتنا في بناء وتعزيز علاقات التعاون المثمر بين الجامعة ومختلف المؤسسات، وذلك انطلاقاً من إيماننا بدورها في إلهام موظفينا من الأكاديميين والباحثين، وتمكينهم من استشراف المستقبل».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين «استشراف المستقبل» وجامعة محمد بن فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.