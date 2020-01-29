افتتاح أول فروع مدارس «سانت ماري» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أول فروع مدارس «سانت ماري» في رأس الخيمة التي تُشكل إضافة نوعية للمؤسسات التعليمية المميزة التي تضمها الإمارة. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بالعملية التعليمية في الإمارة من خلال استقطاب وتوفير منظومة تعليمية متكاملة للأسر التي تعيش في رأس الخيمة.

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي أن منطقة «راكز» الأكاديمية تعمل على تحقيق الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى اجتذاب المؤسسات التعليمية المميزة التي من شأنها تقديم أفضل المخرجات التعليمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في العديد من المجالات.

وقال «يُشكل افتتاح مدرسة سانت ماري في رأس الخيمة إضافة نوعية وخطوة مهمة في سبيل تحقيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الهادفة إلى تطوير نظام تعليمي متكامل، نافع للمجتمع، يرسخ في نفوس الطلاب السعي المستمر للإبداع والابتكار والرغبة الدائمة في التعلم، ويكرس قيم التسامح والاحترام والعمل الجاد». وتستوعب المدرسة الجديدة التي تعتمد المنهاج البريطاني، نحو 1800 طالب من المرحلة الأساسية وحتى المستوى الأول، وتضم عدداً كبيراً من الفصول الدراسية العصرية، وتقع المدرسة في مدينة خليفة.

من جانبه، أعرب نيافة الأسقف بول هيندر، النائب الرسولي لمنطقة جنوب الجزيرة العربية، عن بالغ تقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وقال: «أرفع أسمى آيات التقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي تكرّم بتخصيص الأرض لبناء المدرسة».

وتوجه بالشكر للشيخ أحمد بن صقر القاسمي على دعمه المتواصل، مؤكداً أن المدرسة سوف تخدم الأعداد المتزايدة من الأسر التي تعيش في رأس الخيمة كنتيجة للنهضة التي تشهدها الإمارة. وسوف تقدم المدرسة شأنها شأن مدارس «سانت ماري» كافة مستوى تعليمياً متميزاً للطلاب من مختلف الثقافات والخلفيات.