الامارات | المراكز الحكومية «الأخيرة» في دبي تسعد المتعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الحكومية «الأخيرة» في دبي تسعد المتعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جولات ميدانية لـ«الإمارات اليوم» عن تحسن ملحوظ في أداء مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للنيابة العامة ودائرة الأراضي والأملاك وجمارك دبي وهيئة دبي للثقافة والفنون، وهي الجهات الحكومية التي احتلت المراكز الأخيرة في نتائج دراسة سعادة المتعاملين التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قبل 10 أيام.

وذكرت قيادات الجهات الأربعة أنها تنفذ خطة لتطوير الأداء في مراكز إسعاد المتعاملين، بناء على الملاحظات التي تضمنتها نتائج الدراسة، فيما أكد متعاملون أن الخدمات المقدمة من قبل مراكز إسعاد المتعاملين تشهد تحسناً ملحوظاً، أبرزها أن إنجاز المعاملات لم يعد يستغرق وقتاً طويلاً كما كانت الحال سابقاً، وتخصيص موظفين في الاستقبال للقاء المتعاملين وتوجيههم إلى مقصدهم، للإسراع في إنجاز معاملاتهم، وتقديم خدمات خاصة لأصحاب الهمم.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري في مختلف مؤسسات حكومة دبي، يوم 18 يناير الجاري، وجاء في المراكز الأولى: هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة (90.1%)، وهيئة الطرق والمواصلات (89.3%)، وهيئة الصحة بدبي (88.6%)، فيما احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة: جمارك دبي (81.8%)، وهيئة دبي للثقافة والفنون (81.8%)، ودائرة الأراضي والأملاك (79.6%)، والنيابة العامة (77.8%).

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إنجاز المعاملات في دقائق، واختفاء الطوابير، ووسائل ترفيه بصالات الاستقبال.

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