الامارات | «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بمنح مساعدات اجتماعية إضافية

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بمنح مساعدات اجتماعية إضافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (3) لسنة 2020، بشأن منح مساعدات نوعية إضافية لدعم مستحقيها اجتماعياً في الإمارة.

ونصّ القرار على أن تُمنح المساعدات لربّ المنزل القاطن في مسكن تعود ملكيته إليه، أو يستأجره، لتُعينه على إدارة شؤون منزله، وطريح الفراش من كبار السن، أو أصحاب الهمم من طريحي الفراش، لتُعينهم على تكاليف الرعاية الصحية، أو لتوفير مُرافق منزلي، وكبير السن المعال المقيم لدى ذويه، لتُعينه على إدارة شؤونه.

وبحسب مواد القرار، تُقدّر قيمة المساعدة النوعية الإضافية بمبلغ شهري لا يقل عن 1000 درهم حداً أدنى، ولا يزيد على 3000 درهم حداً أقصى.ويُشترط لمنح المساعدات الإضافية توافر أن يكون المستفيد مواطناً يحمل قيد الشارقة ومقيماً فيها، وأن يُثبت بحث الحالة الاجتماعية استحقاقه.

ويُشترط لمنح مساعدة رب المنزل أن يكون رب المنزل بكاملة أهليته، وأن يكون مالكاً للمنزل الذي يقطنه مع الأسرة أو مستأجراً له، باستثناء الأرملة التي تقيم في منزل تعود ملكيته لورثة، وفي حال اشتركت أكثر من أرملة للزوج المتوفى في منزل واحد تعود ملكيته لورثة، فتقسّم مساعدة رب المنزل بينهن بالتساوي، كما يستثنى الأيتام لأم أجنبية أو الأيتام لأم إماراتية متوفاة، ويقيمون في منزل واحد تعود ملكيته لورثة، فتُخصص المساعدة النوعية للأيتام وفق شروط المساعدات الاجتماعية، كما يستثنى أكثر من أرملة للزوج المتوفى نفسه، ويقيمن جميعهم في منزل واحد، وإحداهن طريحة الفراش، فتخصص قيمة مساعدة طريح الفراش لها كاملة من دون تجزئة، وتقسّم مساعدة رب المنزل على بقية الأرامل بالتساوي.

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فيما يُشترط لمنح مساعدة طريح الفراش من كبار السن أن يكون عمره 60 عاماً فأكثر، وأن يكون طريحاً للفراش وفق تقرير طبي حكومي، وأن يكون مقيماً في مسكن أو في أحد دور الإيواء في الشارقة، أو أحد المراكز الطبية في الدولة، وألا يكون مستفيداً من أي خدمات تمريض منزلية من أي جهة.

ويُشترط لاستحقاق مساعدة طريح الفراش المعاق أن تكون لدية بطاقة (أصحاب الهمم)، صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، وأن يكون عمره 18 عاماً فأكثر، إلا إذا كان يتيماً للأم أو فاقداً للرعاية الاجتماعية، وأن يكون طريحاً للفراش وفق تقرير طبي حكومي، وأن يكون مقيماً في مسكن أو في أحد دور الإيواء في الشارقة، أو أحد المراكز الطبية في الدولة، وألا يكون مستفيداً من خدمات تمريض منزلية من أي جهة. ويشترط لاستحقاق مساعدة كبير السن المعال أن يكون عمره 60 عاماً فأكثر، وأن يكون مقيماً لدى ذويه في الشارقة.

حقل «محاني» للغاز يحقق الازدهار للتنمية الاقتصادية للإمارة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال جلسته التي عقدت برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية، المتضمنة مقترح تخصيص «المنطقة الصناعية 5» في مدينة الشارقة، لمزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة.

ورفع المجلس تهانيه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اكتشاف حقل «محاني» للغاز الطبيعي، وأكد أن الاكتشاف سيعمل على دعم إنسان إمارة الشارقة، والرفع من مستوييه المعيشي والاجتماعي، فضلاً عن دوره في تحقيق الازدهار للتنمية الاقتصادية، وتطوير البنى التحتية للإمارة، إلى جانب خدمة ودعم كل المجالات التنموية الأخرى.