الامارات | مواطنون في رأس الخيمة يتسلمون تعويضات عن أضرار الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون في رأس الخيمة يتسلمون تعويضات عن أضرار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم مواطنون في إمارة رأس الخيمة أمس، ممن تضررت منازلهم جراء الأمطار الغزيرة وسيول الأودية التي دخلت منازلهم في المنخفض الجوي الأخير؛ تعويضات مالية راوحت من 20 ألفاً إلى 79 ألف درهم، حسب الأضرار التي لحقت بكل منزل، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات بقيمة تسعة ملايين درهم للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية.

وباشر المواطنون المتضررون فور استلام التعويضات المالية بشراء الأثاث الجديد وإجراء الصيانة اللازمة لمنازلهم، بعد أن تم إخلاء أكثر من 120 أسرة في منطقة الفحلين السكنية من قبل لجنة الطوارئ والأزمات المحلية نتيجة تضرر المنازل بمياه الأمطار وسيول الأودية.

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وقال مسؤول منطقة الفحلين حسن النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدداً من المواطنين المتضررين استلموا أول من أمس رسال نصية من دائرة المالية في إمارة رأس الخيمة تطالبهم بالحضور إلى الدائرة، وإحضار بطاقة الهوية من أجل استلام التعويضات المالية.

وأوضح أن أكثر من 190 منزلاً في منطقة الفحلين تضررت بمياه الأمطار وسيول وادي نقب في المنطقة السكنية، وأن لجنة حصر الأضرار قامت فور انتهاء المنخفض الجوي واستقرار الطقس برصد الأضرار في منازل المواطنين من أجل تحديد التعويضات المالية حسب الأضرار في كل منزل.

وأوضح أنه تم صرف التعويضات للمنازل التي تضررت بشكل جزئي وكامل، فيما تم استثناء المنازل التي دخلتها مياه الأمطار والسيول دون إصابتها بأي أضرار، كما تم استثناء مواشي المواطنين التي نفقت في المنخفض الجوي من التعويض وسيارات المواطنين التي غرقت في الأودية، حيث بإمكانهم اللجوء إلى شركات التأمين لمتابعة الحالة وفقاً للإجراءات المتبعة.