الامارات | تغيُّر جديد في الحالة الجوية حتى التاسعة صباحاً‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيُّر جديد في الحالة الجوية حتى التاسعة صباحاً‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد، من وجود فرصة لتشكّل الضباب، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 12:00 وحتى الساعة 09:00 من صباح الأربعاء. وناشد المركز مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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