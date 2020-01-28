الامارات | حاكم الشارقة يحل مشكلة خليجي ويمنحه أرضاً ومنحة لبناء سكن

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يحل مشكلة خليجي ويمنحه أرضاً ومنحة لبناء سكن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عبر برنامج الخط المباشر بمنح شخص خليجي الجنسية ومتزوج من إماراتية أنجب منها 4 أبناء قطعة أرض ومنحة لبناء المسكن، وذلك بعد أن تم رفض معاملته من الجهات المختصة بحجة أن أبنائه غير مستحقين لأنهم تجاوزوا شرط العمر رغم حصولهم على الجواز.

وتفصيلا، قال عبدالرحمن البلوشي خلال اتصال له مع البرنامج أنه حصل على الأرض والمنحة من دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة في عام 2006 ، ولكن نتيجة لمرض زوجته بالسرطان اضطر للسفر إلى المملكة المتحدة لعلاجها، وعند رجوعه في 2010 إلى الإمارات توفيت الزوجة.

وتابع: انه بعد وفاة زوجته راجع الدائرة المختصة إلا أن الطلب تم رفضه لأن الأبناء لا يحملون الجنسية الإماراتية، وفي عام 2018 حصل 3 من الأبناء على الجنسية والرابع حصل عليها قبل فترة قصيرة، مشيرا إلى أنه راجع مرة أخرى الجهة ولكن تم إعلامه بأن المعاملة مرفوضة لأن الأبناء أصبحوا كبارا.

وخلال اتصاله استجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لشكواه مباشرة ووجه بحل مشكلته، ومنحه الارض ومنحة السكن.