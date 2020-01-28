محمد بن زايد يعزي الشعب الأميركي في وفاة كوبي براينت

أبوظبي (الاتحاد) عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن خالص عزائه إلى الشعب الأميركي في وفاة لاعب كرة السلة كوبي براينت الذي وافته المنية مع ابنته إثر حادث أليم.

كما أعرب سموه عن عزائه إلى أسرة براينت، واصفا إياه برجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قوله: "‏أحزننا رحيل أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت مع ابنته في حادث أليم".

وأضاف: "فقدنا رجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة".

واختتم سموه بالقول: "خالص العزاء بوفاة نجم مبدع أمتع لسنوات عشاق اللعبة وجمهورها بأدائه وموهبته المتميزة".



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