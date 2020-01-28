الامارات | محاكمة شابين بتهمة شرب الخمور

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة شابين بتهمة شرب الخمور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة، أمس قضية شابين من جنسية خليجية متهمين بتناول الخمور، وأنكر المتهم الأول أمام هيئة المحكمة تهمة شرب الخمر، وأفاد أنه كان يشرب عصير الأفوكادو، وأنه لم يتم ضبطه وهو في حالة سكر.

وقال المتهم الثاني إنه كان يشرب عصير التوت أثناء ضبطه من قبل رجال الشرطة، حيث أنكر في البداية تهمة شرب الخمر إلا أنه اعترف على نفسه بعد إعادة المحكمة السؤال عليه وأفاد أنه شرب الخمر الممزوج بعصير التوت، ولفت إلى أن المتهم الأول كان معه أثناء شربه الخمر إلا أنه لم يشاهده وهو يشرب، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.

وألقت شرطة رأس الخيمة القبض على الشابين وهما في حالة سكر، حيث تبين من خلال الفحص الطبي تناولهما للخمور، ليتم إحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة شرب الخمر.

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وفي قضية منفصلة استمعت المحكمة لأقوال رجل آسيوي الجنسية متهم بالتسول والعثور على 120 درهما بحوزته، حيث اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه، وأفاد أمام هيئة المحكمة أنه قام بالتسول من أجل إجراء عملية في عينه ولأنه جائع.

وضبطت دوريات شرطة رأس الخيمة المتهم أثناء قيامه بالتسول في أحد الأماكن العامة، وتمت إحالته للنيابة العامة ومنها للمحكمة حددت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم على المتهم.