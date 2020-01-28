الوزير الأول في الجزائر يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل معالي عبدالعزيز جراد الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
جرى خلال اللقاء - الذي يأتي في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الجزائر - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.
ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لمعاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهما للجزائر الشقيقة مزيداً من التقدم والنماء.
من جانبه حمل معاليه سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من الازدهار والتقدم.
حضر اللقاء سعادة يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية.
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