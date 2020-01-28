بتوجيهات محمد بن راشد.. إطلاق اسمي "المستقبل" و"السعادة" على شارعين في دبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق اسم "المستقبل" على شارع "السعادة سابقاً" الذي يمر بمركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وأبراج الإمارات، ومنطقة برج خليفة، وإطلاق اسم "السعادة" على شارع "المستقبل سابقاً" بجوار منطقة سيتي ووك.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن شارع "المستقبل" الذي يبلغ طوله حوالي تسعة كيلومترات، يعدُّ حلقة وصل بين شارعي المجلس والميدان، مؤكداً أن إطلاق اسم "المستقبل" على هذا الشارع الحيوي، جاء نظراً لما تتضمنه هذه المنطقة من أماكن حيوية مثل المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومركز دبي التجاري العالمي وبرج خليفة ودبي مول ومركز دبي المالي العالمي والمرافق العالمية، بما لتلك المرافق الحيوية من أدوار رئيسة في استشراف المستقبل، وإرساء أسسه وتشكيل ملامحه.

وأضاف: "يمتد شارع السعادة الذي يبلغ طوله كيلومتراً واحداً من شارع الصفا شمالاً إلى شارع الإنجاز جنوباً، ويضم العديد من المرافق السياحية والترفيهية مثل سيتي ووك، وقاعة "كوكا كولا أرينا"، وهذه المرافق الحيوية لها دور مهم في تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يعكس مكانة الإمارات كأسعد دولة على مستوى المنطقة العربية وضمن الأسعد عالمياً وفق تقرير السعادة العالمية الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة للعام 2019 ".

وبدأت هيئة الطرق والمواصلات في استبدال اللوحات الإرشادية في الشارعين، حيث سيتم تغيير أكثر من 100 لوحة، موزعة بين لوحات علوية وأرضية.