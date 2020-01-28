الامارات | تجنباً للسرقة.. شرطة أبوظبي تحذر من ترك المركبات في حالة تشغيل أثناء التسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن تجنباً للسرقة.. شرطة أبوظبي تحذر من ترك المركبات في حالة تشغيل أثناء التسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود؛ ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين .

وتحرص شرطة أبوظبي على تعزيز التوعية الأمنية الوقائية المتعلقة بعدم ترك المركبات في حالة تشغيل، من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية الجمهور بخطورة تركها في حالة التشغيل ، ما يؤدي لتعرضها للسرقة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، او سرقة متعلقاتهم الخاصة، أو أوراقهم المهمة.

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وتنظم شرطة ابوظبي حملات توعوية مستمرة موجهة لقائدي المركبات تدعوهم من خلالها لعدم ترك سياراتهم في حالة تشغيل سواء أمام المراكز التجارية، وفي الأسواق والشوارع، وكذلك أمام المنازل او المساجد .