الامارات | مواطنة تلحق بزوجها المتوفي بعد ساعات من رحيله

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تلحق بزوجها المتوفي بعد ساعات من رحيله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحقت مواطنة مسنة من سكان إمارة دبي بزوجها المتوفي بعد ساعات من رحيله، وقال مدير خدمة جنائز الإمارات عبد الله المرزوقي، لـ "الإمارات اليوم"، إنه تلقى رسالة نصية تفيد بوفاة المواطنة المسنة أحلام أحمد، صباح اليوم بعد أن تم دفن زوجها عصر أمس في مقبرة القصيص في دبي.

وأوضح، أنه بالأمس توفي زوجها المواطن المسن أحمد بن طوقان وتمت الصلاة عليه عصر أمس في مقبرة القصيص، فيما سيتم الصلاة على المتوفية بعد صلاة عصر اليوم، وسيتم دفنها في نفس المقبرة التي دفن بها زوجها، ولفت إلى أنه بمجرد نشره لخبر وفاتهما في صفحات الخدمة عبر السوشيال ميديا تفاعل الكثير من المتفاعلين مع المسن وزوجته سائلين المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته.