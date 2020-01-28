الامارات | خط ساخن لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم يعمل على مدار 24 ساعة بالشارقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أنها وفرت خدمة خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال المكالمات والطلبات الخاصة بكبار السن وأصحاب الهمم بالإمارة، وذلك لتقديم 6 خدمات لهم مختلفة بأعلى المعايير والموصفات المتبعة. وبينت خلال نشرها للخدمات على مختلف وسائلها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها الرقمية والإعلامية بأن الرقم 8007080 يستقبل المكالمات من الجمهور وأصحاب العلاقة لتوفير الرعاية اللازمة لفئتي كبار السن وأصحاب الهمم بأي وقت. وأشارت إلى أن ال 6 خدمات التي تقدمها لفئة كبار السن وأصحاب الهمم عبر الخط الساخن، تتمثل في: 1. التسجيل في خدمات الرعاية المنزلية لتقديم لهم الرعاية بمنازلهم عبر فريق طبي متخصص. Advertisements 2. الإبلاغ عن العنف والإساءة في حال تعرضهم لها من أي طرف. 3. التسجيل في مركز العلاج الطبيعي الذي يوفر الرعاية الطبية الكاملة لهم. 4. التسجيل في خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش لتأمين لهم زيارات دورية لعلاجهم وتقديم الخدمات الطبية التي تتناسب مع وضعهم الصحي. 5. طلب نقل طريحي الفراش للمواعيد الطبية في المستشفيات وغيرها من المراكز الصحية. 6. طلب تأهيل الجلساء التي يتم عن طريقها إعطاء دورات لجلساء طريحي الفراش والمرضى بالمنازل لتقديم الرعاية الصحية لهم بشكل مناسب دون وقوع الأخطاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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