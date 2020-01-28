آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 28 يناير 2020

بالصور| عندما زار نجم كرة السلة الأمريكي الراحل الإمارات

استيقظ العالم يوم أمس على أخبار مفاجئة بوفاة أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا يوم الأحد مع ابنته المراهقة وسبعة أشخاص آخرين.

ومن بين الأشخاص الذين كان براينت يسافر معهم في مروحيته الخاصة ابنته جيانا، 13 عامًا.

وتجمع الآلاف من المشيعين بالقرب من مركز ستابلز في لوس أنجلوس للاحتفال بأسطورة كرة السلة، وبطل الدوري الأمريكي للمحترفين لمدة خمس مرات وواحد من أعظم اللاعبين في كل العصور.

وربما يتذكر عشاق كرة السلة في الإمارات رحلة براينت إلى البلاد في سبتمبر 2013. حيث زار براينت المدارس في أبوظبي ودبي وحضر بعض مباريات كرة السلة للترويج لكوبي براينت للصحة واللياقة في عطلة نهاية الأسبوع.

Advertisements

وحضر أكثر من ألفي مشجع في نايتس أرينا بدبي خلال المرحلة الأولى من جولته، وهم يهتفون ويصرخون باسمه. وحاول الكثير من المتفرجين الاقتراب من الأسطورة الرياضية لالتقاط صور تذكارية بصحبته.

وأشار ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، إلى الزيارة في تغريدة على تويتر، كما أشاد الشيخ محمد بن زايد بالنجم، قائلاً إنه شعر بالحزن لوفاة أسطورة كرة السلة وابنته، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.