كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| Depachika تقدم قهوة مجانية في دبي

يقدم الباعة الذين يزيد عددهم عن 30 شخصًا في قاعة Depachika Food Hall في نخيل مول الجديد بدبي مجموعة من عينات القهوة الشهية بالمجان للضيوف.

وتم استلهام المساحة من قاعات الطعام الموجودة في الطابق السفلي الموجودة في المتاجر اليابانية، وسيتم الافتتاح تحت عنوان أزهار الكرز من الخميس إلى السبت من 23 إلى 25 يناير.

وتشمل عطلة نهاية الأسبوع مجموعة من النشاطات يوم 23 يناير، بالإضافة إلى ركن الفن والحرف، والرسم على الوجه وغيرها من النشاطات الترفيهية للكبار والصغار.

وسيقدم مقهى لايم تري كافيه المحلي الكعك الوردي، والكعك الطازج مع حشوة الكرز والشوكولاته، ووجبة إفطار خاصة من الكرز المسلوق المتبل على فطائر ماتشا مع الكعك الكريمي.

وسيقوم متجر الشطائر 1762 جورميه ديلي بإعداد محطة focaccia الخاصة، وسيطلب من الخبازين تزويد الزائرين بالنصائح والحيل لصنع الخبز الطازج الخاص بهم.

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وسيستضيف مطعم Roastery، الذي افتتح أول فرع له في قاعة الطعام في نخيل مول، جلسات حول القهوة الحرفية، وسيعلم الزوار المزيد عن تناول القهوة وفن إعدادها.

ويمكن لمحبي القهوة أن يشهدوا حفل تحميص البن الإثيوبي التقليدي يومي الخميس والجمعة، 23 و 24 يناير من 5 مساءً إلى 9 مساء، ويوم السبت 25 يناير من 11 صباحًا إلى 3 مساءً في Boon Coffee. وسوف تقدم أيضًا 250 جرامًا من حبوب القهوة مجانًا مع كل 2 كيلو يتم شراؤها.

تفتح قاعة ديباشيكا للطعام في نخيل مول، نخلة جميرا، في نهاية هذا الأسبوع من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً في 23 يناير، ومن 1 ظهراً إلى 9 مساءً يومي 24 و 25 يناير، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.