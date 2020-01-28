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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 28 يناير 2020 بالصور| بعد أسابيع من المطر… اخضرار أجزاء من الصحراء في الإمارات تحول جزء من الصحراء في بعض الإمارات إلى اللون الأخضر بعد أسابيع من الأمطار التي عمت البلاد. وشهدت أجزاء كثيرة من الإمارات، بما في ذلك جزء من الربع الخالي، أمطارًا خفيفة غزيرة في الأسابيع القليلة الماضية. وظهرت المساحات الخضراء في الصحراء بالعديد من الإمارات بعد أن شهدت الإمارات أجواءً ممطرة في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب غلف نيوز. Advertisements وشوهدت الإبل وهي تتغذى على الحشائش التي نمت بفعل الأمطار الغزيرة في رأس الخيمة. ونمت المساحات الخضراء المورقة في الوادي عند سفوح الجبال المهيبة في دبا بالفجيرة في الجزء الشمالي الشرقي من الإمارات. وتجمع قطيع من طيور النورس بالقرب من دبا الفجيرة عد أسابيع من الأمطار الغزيرة في الإمارات.

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