كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منتجع سياحي جديد يفتتح في رأس الخيمة هذا العام

من المنتظر أن يفتتح فندق ومنتجع Anantara السياحي الرائع أبوابه في وقت لاحق هذا العام في رأس الخيمة.

ويضم الفندق 174 غرفة وجناحًا وفيلا فوق البحر، ويقع في منطقة ميناء العرب الجديدة على طول ساحل رأس الخيمة.

وسيكون هناك أيضًا مطعم فوق الماء يقدم المأكولات التايلاندية، فضلاً عن مطعم المأكولات البحرية ومطعم الشاطئ والمسبح.

ويوجد حمام سباحة خارجي، بالإضافة إلى حمامات سباحة صغيرة في العديد من الغرف. والضيوف مدعوون للاسترخاء في ملاذهم للحفاظ على نشاطهم في النادي الصحي، والذي يضم صالة رياضية وأيروبيك واستوديوهات لليوغا وملاعب اسكواش وتنس.

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وبالنسبة للراغبين في المغامرة، تعد رأس الخيمة مركزًا للنشاط بدءًا من استكشاف المناظر الطبيعية المذهلة للمحيطات وتسلق الجبال والانزلاق عبر جبل جيس. وسيكون هناك الكثير من الرياضات المائية التي يمكنك تجربتها، بالإضافة إلى مركز للاكتشاف والتعلم البيئي الذي يوفر مراقبة الطيور والنجوم.

وإذا كان الاسترخاء في قمة جدول أعمالك، فستكون قادرًا على الاسترخاء في منتجع Anantara الصحي الفاخر المذهل. وتم تصميم المنتجع الصحي الجميل المصمم من قبل شركة ويلسون أسوشيتس، مع غرفة حمام ملكية.

وفي العام التالي، ستقوم أنانتارا بافتتاح منتجع في الشارقة. واعتباراً من أواخر عام 2021، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بـ 233 غرفة وجناح 233 في منتجع أنانتارا الشارقة، مع حمام سباحة على شاطئ البحر ومطعم متميز فوق الماء، بحسب موقع واتس أون.

أنانتارا ميناء العرب، رأس الخيمة، الافتتاح 2020. anantara.com