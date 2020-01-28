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بالصور| فيلا في دبي بسعر 95 مليون درهم
نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا في تلال الإمارات بدبي يصل سعرها إلى 95 مليون درهم.
الباب الأمامي للفيلا يفتح على فناء مغمور بالضوء، ومغطى بالأشجار على الجانبين مع نافورة مائية مركزية.
وتمتد الفيلا على مساحة 32 ألف قدم مربعة، وتضم 8 غرف نوم و11 حمّام، كما تحتوي على حوض سباحة داخلي، مع غرفة للتدليك، وغرفة بخار مبطنة بالفسيفساء ونافورة وإضاءة ساحرة.
ويوجد في الخارج حمام سباحة ضخم آخر وجاكوزي مع إطلالة رائعة على دبي مارينا وملعب الغولف وأفق المدينة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.