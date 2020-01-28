القطامي يؤكد أهمية الانفتاح على التجارب العالمية

دبي (الاتحاد) أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، الاهتمام البالغ الذي توليه «الهيئة» لتعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والشركات العالمية، والاستفادة من تجاربها الناجحة في تعزيز المنظومة الصحية بدبي وتحقيق أهدافها في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

جاء ذلك خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها معاليه، أمس، مع ممثلي كبريات الشركات العالمية المشاركة بمعرض الصحة العربي المنعقد حالياً.

واستهل معاليه لقاءاته باستقبال وفد شركة «جنرال إلكتريك» للرعاية الصحية برئاسة كيران مورفي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

كما بحث معاليه مع وفد مجموعة «في بي أس» برئاسة الدكتور شمشير فياليل الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة عدداً من المواضيع المتعلقة بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وفد «الهيئة» مؤخراً إلى جمهورية الهند والتي ركزت على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الصحية الهندية في مجال زراعة الأعضاء وعلاجات الأورام السرطانية.

كما استقبل معاليه القنصل العام السويدي بدبي على رأس وفد يمثل كبريات الشركات والمؤسسات الصحية السويدية المشاركة بمعرض الصحة العربي.

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