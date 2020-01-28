مشاريع لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أمس عن أهم المشاريع التي ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة وذلك ضمن مشاركتها في معرض الصحة العربي 2020.

وتشهد مشاركة دائرة الصحة على مدار أيام المعرض الأربعة إطلاق عدة مبادرات مبتكرة في مجال الصحة الرقمية والبيانات الضخمة تم تطويرها بالتعاون مع شركائها، بالإضافة إلى استضافة سلسلة من المحادثات وحلقات مختبر الذكاء الاصطناعي النقاشية.

وفي هذا الصدد، أعرب معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي عن خالص شكره وعرفانه وتقديره للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن لتوجيهاتها دوراً جوهرياً في إثراء نتائج الجهود المتواصلة التي يقوم بها فريق دائرة الصحة أبوظبي لتعزيز مخرجات القطاع الصحي والمضي قدماً بالرعاية الصحية نحو آفاق جديدة.

وضمن الجهود المشتركة بين كل من دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية تم الاعلان عن تطوير مشروعات صحية رقمية تهدف إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في تعزيز صحة المجتمع في الإمارة.

وشملت أطر التعاون مشروعين أساسيين هما حاسبة مخاطر مرض السكري وحاسبة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية في نسخته المحلية.

وعبر آل حامد، عن سعادته بالتعاون والعمل جنباً إلى جنب مع هيئة أبوظبي الرقمية في سبيل توظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة في الارتقاء بمخرجات الرعاية الصحية نحو أفق جديدة من الجودة والكفاءة، مشيراً إلى دور مثل هذه الشراكات في توفير مزيد من البيانات اللازمة لصنع القرارات واستشراف مستقبل القطاع والتخطيط له بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها.

من جهتها، أعربت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، عن فخرها بأن تكون هيئة أبوظبي الرقمية جزءاً من هذا الجهد الذي يقوم على التعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي بهدف تسخير الإمكانات الكبيرة لعلم تحليل البيانات والاستفادة منها في دعم كافة القطاعات، ومن ضمنها قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأكدت السعدي أن مشاركة الهيئة في إطلاق عدد من المشاريع الصحية الرقمية ينسجم مع جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في أبوظبي، وتمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية متخصصة ومتعاون وآمنة، لافتة إلى أهمية مثل هذه المشاريع في تعظيم العائد من الاستثمار وتعزيز استباقية الحكومة.

ويقوم المشروعان على تصميم وتطوير وبناء تطبيق تجريبي للحاسبات يمكن المستخدمين من الاستفادة من واجهة إلكترونية توفر عدة خصائص بما في ذلك إمكانية قيام الأطباء بالحصول على سجل خطر الإصابة لدى المريض من خلال عوامل محددة، كما يمكن لصناع القرارات الحصول على نظرة شمولية حول معدلات الخطورة للحصول على البيانات اللازمة للصحة العامة والاستفادة من هذه المعلومات في اتخاذ قرارات مستندة إلى أسس علمية وإحصائية متينة.

وجاء حرص الطرفين على تطوير حاسبة خطر الإصابة بالسكري نظراً إلى أن نحو 19% من سكان الدولة يعانون من مرض السكري، حيث تُعد الإمارات من أكثر 10 بلدان حول العالم في معدل الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والذي تشير الدراسات إلى إمكانية الوقاية منه من خلال تبني أسلوب حياة صحي.

وتُعد أمراض القلب والأوعية الدموية المسبب الرئيس للوفاة في دولة الإمارات، وتشير الدراسات أن 12.6% من معدلات الوفاة يمكن الوقاية منها من خلال الحصول على العقاقير المناسبة وفي الوقت المناسب وتبني أسلوب حياة يعتمد على ممارسة الرياضة والغذاء الصحي.

وسيتمكن زوار جناح دائرة الصحة أبوظبي H5.B10 من التعرف على أحدث الابتكارات والاطلاع على أهم التقنيات الناشئة، وتبادل الأفكار حول آخر التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الوسائل التكنولوجية بما في ذلك البلوك تشين، وعلم الجينوم، والتحليلات التنبؤية، وإنترنت الأشياء الطبية، التي بدورها ستسهم في الارتقاء بالحلول الصحية، كما ستتطرق الجلسات إلى باقة من الموضوعات بما في ذلك الصحة الرقمية والطب الشخصي.