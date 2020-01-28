العويس: دور استثنائي لمحمد بن زايد في الارتقاء بمنظومة الصحة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات دائماً ما تقف مع حلفائها وأصدقائها، منوهاً بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «الميل الأخير»، حيث قدم سموه دعماً كبيراً على مدار سنوات، استعداداً لإعلان عالم خالٍ من مرض شلل الأطفال، حيث أدى دعم سموه لنجاح معظم الدول النامية في القضاء على هذا المرض الذي يهدد مستقبل هذه الدول.

ووصف معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، في تصريحات صحافية على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي أمس، مبادرة «الميل الأخير» للقضاء على شلل الأطفال بالعالم، بأنها «موقف إنساني مشرف» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منوهاً بدور الإمارات في دعم القضاء على مرض شلل الأطفال، ليكون (صفر%) عالمياً قريباً، عن طريق تكثيف الحملات على مستوى العالم، وتوفير الجرعات المنشطة من التطعيم الفموي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، للإسراع في التخلص من البؤر المتبقية من فيروس شلل الأطفال في مختلف الأقاليم. ونوه العويس بالدور الاستثنائي لسموه على مستوى العالم للارتقاء بمنظومة الصحة العالمية، حيث أطلق سموه في المنتدى العالمي للصحة العامة الذي عقد بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة الماضية تحت شعار «بلوغ آخر ميل.. العمل معاً من أجل القضاء على الأمراض المعدية» برعاية سموه الكريمة.

وذكر العويس أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يهدف للقضاء والسيطرة على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها والتي تعوق آفاق التنمية الصحية والاقتصادية في المجتمعات النامية حول العالم. وقال: «تشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه وجهوده عالمياً في القضاء على شلل الأطفال بالتمويل ورسالته الإنسانية للعالم».