ولي عهد الفجيرة يتسلم نسخة من «تراث الإمارات البحري»

الفجيرة (وام) تسلم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة نسخة من كتاب «تراث الإمارات البحري» لمؤلفه عبدالله محمد سليمان آل علي، وذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بالديوان الأميري.

ويتناول الكتاب تراث الإمارات البحري، ويستعرض عادات وتقاليد سكان المجتمع البحري على سواحل إمارات الفجيرة والإمارات الأخرى، كما يركز الكتاب على وسائل الصيد البحري التقليدية التي كان يستخدمها السكان سابقاً، وامتداد أنواع منها إلى الوقت الحالي.

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