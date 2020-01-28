محمد بن زايد وتوكاييف يشهدان تبادل مذكرات التفاهم بين البلدين

أبوظبي (وام) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، أمس، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وكازاخستان لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

شملت مراسم تبادل مذكرات التفاهم التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال صناعات البتروكيماويات، تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي نورلان نوغاييف، وزير الطاقة في كاراخستان.

ومذكرة تفاهم في المجالات التجارية تبادلها من جهة الدولة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومن جهة كازاخستان معالي باخيت سلطانوف، وزير التجارة والتكامل.

ومذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ومركز أستانا المالي الدولي، تبادلها معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، ومن جانب كازاخستان معالي قايرات كيليمبيتوف، محافظ مركز أستان المالي الدولي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وزارة التجارة والتكامل.

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