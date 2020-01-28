3 آلاف طالب في مراكز «مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم»

دبي (الاتحاد) أعلنت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن متوسط عدد الطلاب المنتسبين للمراكز عام 2019 وصل إلى 3 آلاف طالب، بينهم نحو 70% من الإناث. وأشاد أحمد محيا الزاهد، مدير إدارة المراكز بالإنابة بالإقبال الكبير من مختلف فئات المجتمع، منوهاً بشكل خاص بالحضور النسائي الفاعل من الطالبات الراغبات بتعلم تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده.

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